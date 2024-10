ମୁମ୍ବାଇ: ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନାସ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ମୁତାବକ, ବାନ୍ଦ୍ରା ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୧ ରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ବିଏମସି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବାବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାଡିରେ ରହିବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ଲାଇନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ନ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଇ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ।

ଦଳାଚକଟା ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରିଯାଇଛି। କାହାର ସାର୍ଟ ଛିଣ୍ଡିଛି ଏବଂ କାହାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠାଏଁଠାଏଁ ରକ୍ତଛିଟା ପଡିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଦଳାଚକଟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

