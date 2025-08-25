ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାକ ଡାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି,ଯେଉଁଥିରେ ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।  ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ଡାରଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। ୨୦୧୨ ପରଠାରୁ ଢାକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଡାର ।

ଇଶାକ ଡାର ଶନିବାର ଦୁଇ ଦିନିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇଶାକ  ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏମ୍ ତୌହିଦ ହୁସେନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାରଙ୍କ ସହ ସହମତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆମର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ।

ଇଶାକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତୌହିଦ ହୁସେନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ୧୯୭୧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନୁତାପ, ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦାବି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଳି ଅସମାହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫୪ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା ଭୁଲ୍ ହେବ।


ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର(ଏମ୍ଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।  ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି।

