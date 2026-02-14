ଡାକା: ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୨୧୦ ଆସନ ଜିତିଛି। ଫଳରେ ଦଳର ସଭାପତି ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ତାରିକ ରହମାନ ପ୍ରାୟ ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ସହିତ, ୮୪-ସୂତ୍ରୀ ସଂସ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ଏକ ଜନମତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୬୦.୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ହଁ କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଦେଇଥିଲେ। ଜନମତରେ ହଁ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଜନମତ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ୪୮,୦୭୪,୪୨୯ ଜଣ ହଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୨୨,୫୬୫,୬୨୭ ଜଣ ଭୋଟର ନା ବାଛିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ ଅଖତାର ଅହମ୍ମଦ ନିର୍ବାଚନ କମିସନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ହଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।
ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର କ'ଣ?
ଏହି ଜନମତରେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ର ଜାତୀୟ ଚାର୍ଟରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇରେ ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ପରିଷଦ ୨୭୦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଚାର୍ଟରରେ କ’ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି?
ଚାର୍ଟରର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକାଧିକାରବାଦୀ ଓ ଫାସିବାଦୀ ଶାସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ପୁନର୍ଗଠନ କରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ରୋକିବା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୮୪ଟି ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ୪୭ଟି ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ବାକି ୩୭ଟି ଆଇନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ।
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସୀମା: ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସୀମା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥାଏ।
ଦୁଇ-ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦ: ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟ ଭୋଟ ଅଂଶ ଆଧାରରେ ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ୧୦୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଧାନସଭା କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ନ୍ୟାୟିକ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା: ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ: ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସଦୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଉପ-ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଜୁଲାଇ ଫାଇଟର୍ସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା: ଏଥିରେ ଜୁଲାଇ ଫାଇଟର୍ସ ନାମରେ ପରିଚିତ ବିଦ୍ରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ: ଏହା ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ହୋଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ବାଂଲାଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଚାର୍ଟର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ୧୭ ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମୌଳିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁନୁସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି।
ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ବାଂଲାଦେଶର ମୌଳିକ ଇତିହାସ ଓ ଆଇନଗତ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ୧୯୭୧ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ହେବ କି ?
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିବା ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଛି। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ, ଜେନେରାଲ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ କରିଥିଲା ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଉ ଏକ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
