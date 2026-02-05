ଢାକା: ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବାଂଲାଦେଶ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ରେ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଢାକାର ହିନ୍ଦୁ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ କର୍ମକାର କହିଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ସେମାନେ ଦେଶର ୧୭୦ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୮%, ଯେତେବେଳେ କି ମୁସଲମାନମାନେ ୯୧% ଅଟନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁ-ବୌଦ୍ଧ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକତା ପରିଷଦ କହିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଏକ ଜନ ବିଦ୍ରୋହରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରଠାରୁ ଏହା ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଘଟଣା ନଥିଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଅତି କମ୍ରେ ୬୧ଟି ହତ୍ୟା ଓ ୨୮ଟି ମହିଳା-ବିରୋଧୀ ହିଂସା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଉପରେ ୯୫ଟି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଭଳି ହିଂସା ଖବରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ୟୁନୁସଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କର୍ମକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ହିଂସା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଇସଲାମବାଦୀ ଦଳ ଜମାତ୍-ଏ-ଇସଲାମି ଓ ଏହାର ଛାତ୍ର ଶାଖାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହସିନାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଷେଧାଦେଶ, ଗିରଫଦାରୀ ଓ ନିରନ୍ତର କଟକଣା ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବହୀନ ଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଅଲତାଫ ପରଭେଜ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢାଞ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।