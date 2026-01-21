ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ

ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରଠାରୁ, ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାରରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଓ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହିଂସାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ , ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶରେ ନିଜର କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିନା ପରିବାର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ମିଶନ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଓ ଚାରି ଜଣ ସହାୟକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରବାଦୀ ଓ ମୌଳବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଧମକ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି କୂଟନୀତିକ ମିଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷକରି, ହାଇ କମିସନ ଓ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ଚିଟାଗଙ୍ଗ, ଖୁଲନା, ରାଜଶାହୀ ଓ ସିଲହଟ ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲା ରହିବ।
କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି
କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପରିବାର କେବେ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗତ ବର୍ଷର ପୁଲିସ ରେକର୍ଡର ଏକ ସରକାରୀ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ୬୪୫ଟି ଘଟଣା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ୭୧ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉପାଦାନ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ୫୭୪ଟି ଘଟଣାକୁ ଅଣ-ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।
ବିନା ପରିବାର ପୋଷ୍ଟିଂ କ’ଣ?
ଭାରତ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ପରିବାର ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି। ଯାହା ସବୁଠାରୁ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି କଠୋର କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ, ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବିନା ସନ୍ତାନ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ପତି ଅବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେଇପାରିବେ।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ
ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢାକାର ସରକାର ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ କାମଚଳା ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବନତି ଘଟିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ମିଶନରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ବିଏନ୍ପି)କୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଦୁଇଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ଆଶା କରୁଛି।