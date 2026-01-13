ଢ଼ାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଭୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫେନି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଗନଭୁଇଆନ୍ ଅଂଚଳରେ ରବିବାର ରାତିରେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଅଟୋ ନେଇ ଫେରାର ହେଲେ

ପୁଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସମୀର ତାଙ୍କର ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଅଜଣା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବର୍ବରତାର ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାନୁଆରି ୧୨ ତାରିଖ ଭୋର ୨ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ କରିମପୁର ମୁହୁରୀ ବାଡ଼ି ନିକଟ ଏକ ଖେତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସମୀର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଦାସ ଓ ରିନା ରାଣୀ ଦାସଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ।

ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ

ପୁଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଆକ୍ରମଣର ନିର୍ମମତା ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବୋଲି ପୁଲିସ ସ୍ବୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ୪୨ ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହା ଦ୍ବାଦଶ ହିନ୍ଦୁ ହତ୍ୟା ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରି ହିଂସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା, ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା ଓ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପଦଚ୍ୟୁତି ପରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅନ୍ତରିଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଏହି ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ୨୦୨୫ ଶେଷଭାଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମୀରଙ୍କ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାର୍ଜକଙ୍କ ହଜମା ସହ ଭୟରେ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି।

