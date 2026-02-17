ଢାକା: ମଙ୍ଗଳବାର ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡା ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରେ, ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ବିଏନ୍ପି) ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରହମାନ ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଢାକାର ସଂସଦ ସଂକଳନର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ଲାଜାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଏଏମଏମ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଇଜଣ ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନିତାଇ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଦୀପେନ ଦିୱାନ ଚକମାଙ୍କୁ ତାରିକ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
୩୬ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ। 36 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ଖାଲିଦା ଜିଆ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ। ତାରିକ୍ ରହମାନ ନିଜେ ୧୭ ବର୍ଷର ନିର୍ବାସନ ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇଥିଲେ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଏନ୍ପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୨୯୭ଆସନରୁ ୨୧୧ ଆସନ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ବିଶ୍ୱ ବାର୍ତ୍ତା
ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେରିଂ ତୋବଗେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସଫଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଆୱାମୀ ଲିଗ ଅନୁପସ୍ଥିତୟ
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଦଳ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ବିନା ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା , କାରଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଇନଥିଲା। ବିଏନପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ଏବଂ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ବିଏନ୍ପି ତାରିକ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୪୯ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୨୪ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାରିକ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନାମ ହେଉଛି ଖଲିଲୁର ରହମାନ, ଯିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାରିକ୍ ସରକାରରେ ଖଲିଲୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ଖଲିଲୁରଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଖଲିଲୁର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ପରେ ଏବେ ତାରିକଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
