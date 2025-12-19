ଢାକା: ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ । ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଚାଲିଛି ଦେଶ । ଉସମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର ଠାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୃତ ଛାତ୍ରନେତା ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତଦେହ । ଢାକା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଉସମାନଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଏବଂ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଗକୁ ସଙ୍ଗଟ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅରାଜକତା ଲାଗି ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ବିଦ୍ରୋହର ଘଟଣାକ୍ରମ
ସେପଟେ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଛାତ୍ରନେତା ସରିଫ୍ ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗତବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଓ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ହୋଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉସମାନ ଢାକାରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଉସମାନଙ୍କୁ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ।
ଢାକା ସହ ବାଂଲାଦେଶର ବହୁ ସହରରେ ଉସମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ୩ଟି ଖବରକାଗଜର ଅଫିସକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ, ୟୁନୁସ ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ସହିଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଉସମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସେ ଉସମାନଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।