ନାପିଦ୍ବ/ଢାକା:ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରାକାନ ସେନାର ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆରାକାନ ସେନାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରାଖାଇନକୁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ କରିବା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ମିଶନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆରାକାନ ସେନା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ଏହା ଜୁଣ୍ଟା ସେନା ସହିତ ଲଢୁଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ନୟା ଦିଗନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଆରାକାନ ସେନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପ୍ରଥମେ ପାହାଡିଆ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନ କରିବାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ, ନୟା ଦିଗନ୍ତ, ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆରାକାନ୍ ଦ୍ବାରା ରଣନୀତିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ, ପାହାଡିଆ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ତାଲିମ ସମୟରେ, ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ମିଆଁମାରର ଏକ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ରାଖାଇନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ, ଆରାକାନ୍ ସେନା ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୭୦୦,୦୦୦ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆରାକାନ୍ ସେନା ଏକ ପୃଥକ ରାଖାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଆଁମାରର ରାଖାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶର ବନ୍ଦରବାନ ଏବଂ କକ୍ସ ବଜାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଢାକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଖସିଯାଇପାରେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆରାକାନ୍ ସେନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ସକ୍ରିୟ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଲିମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସଂଗଠନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆରାକାନ୍ ସେନା ମିଆଁମାରରେ ପ୍ରାୟ ୨୭୧ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନଟି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।