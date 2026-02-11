ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟରେ ବସିବେ। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଧର୍ମଘଟ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଏସବିଆଇ ଓ ପିଏନବି ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଦିନ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ?
ଏହି ଧର୍ମଘଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଅଧିସୂଚିତ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା, ଯାହା ୨୯ଟି ପ୍ରଚଳିତ ଶ୍ରମ ଆଇନର ସ୍ଥାନ ନେବ। ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ଯେ ନୂତନ ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ହକକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ଏହା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସପ୍ତାହରେ ୫ ଦିନ କାମ (ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମତୁଳନ ରହିପାରିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବିଆଇ) ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଧର୍ମଘଟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶାଖା-ସ୍ତରୀୟ ସେବା ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ?
ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଏଆଇବିଇଏ), ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଏଆଇବିଓଏ), ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ବିଇଏଫଆଇ) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଶର ୧୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ (ସିଟିୟୁ) ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
