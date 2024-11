ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚରଣ ଅମୃତ ଭାବି ଏସି ପାଣି ପିଇଗଲେ ଭକ୍ତ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଏକ କପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସିର ପାଣି ଭରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଏକ ହାତୀ ଆକାରର ପଥରରୁ ପାଣି ଝରୁଥିଲା। ପାଣିଟି ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ଚରଣରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବି ଲୋକେ କପ ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକେ ଏହାକୁ ପିଇଥି‌ଲେ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ପାଣିଟି ଚରଣ ଅମୃତ ନୁହେଁ ବରଂ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ଏସିର ପାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Serious education is needed 100%



People are drinking AC water, thinking it is 'Charanamrit' from the feet of God !! pic.twitter.com/bYJTwbvnNK