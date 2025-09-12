ମଥୁରା: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ଷସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଭିଆଇପି ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଆଇପି ପାସକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବୈଠକରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଲିପ୍ କାଟି ଭିଆଇପି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ, ଭିଆଇପି ଡକ୍ ମଧ୍ୟ ହଟାଯିବ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ପାଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭେଦଭାବର ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହଇରାଣ ନ ହେବ।