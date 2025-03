ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି(ଆପ୍)ର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ବୁଧବାର ସଂସଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବିଲ୍ ୨୦୨୪ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କମିବାରେ ଲାଗିଛି।

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାପ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗୃହର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଏଟିଏମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି! ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲୁଟୁଛି।

Today, I spoke in Parliament on The Banking Bill, 2024.



I poured my heart out, voicing the everyday frustrations of the common man with our banking system.



1. Poor customer service

2. Limited banking infra in Rural India

3. Cyber fraud and digital data theft

4. Hidden bank… pic.twitter.com/ZfJJJ6HNlb