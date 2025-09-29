ବରେଲି: ବରେଲିରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ‘ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ’ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଲାନା ତଥା ଇତ୍ତେହାଦ୍-ଏ-ମିଲ୍ଲତ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ତୌକିର ରଜା ଖାନକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ବରେଲି ନଗର ନିଗମ ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କ ସଂଗଠନ, ଇତ୍ତେହାଦ-ଏ-ମିଲ୍ଲତ ପରିଷଦ (ଆଇଏମସି)ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବରେଲିରେ ନିଆଯାଇଛି। ଆଇଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏହି ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଜବରଦଖଲ କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ତେବେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗରେ ଶନିବାର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ରଜା ଓ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅବିନାଶ ସିଂହ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନୁରାଗ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶନିବାର ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗିରଫଦାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମସଜିଦ ବାହାରେ ‘ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ’ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଏକ ବିଶାଳ ଜନତା ପୁଲିସ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ରଜା ଶୁକ୍ରବାର ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରଜାଙ୍କ ଉତ୍ତେଜକ ଭାଷଣ ପରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଯାହା ଖଲିଲ ତିରାହାଠାରୁ ଇସଲାମିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରାଜକତା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ହେଲେ ସରଫରାଜ, ମନିଫୁଦ୍ଦିନ, ଅଜିମ ଅହମଦ, ମହମ୍ମଦ ସରିଫ, ମହମ୍ମଦ ଆମିର, ରେହାନ ଓ ମହମ୍ମଦ ସରଫରାଜ।
bareilly-violence | municipal-corporation