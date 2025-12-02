ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାକିସ୍ତାନର ରାତିର ନିଦ୍ରା ହଜାଇ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ମେ’ ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆଡମିରାଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଇଏନଏସ ବିକ୍ରାନ୍ତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବାହକ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗରରେ ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ଏହି ମୁତୟନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନା ନିଜର ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଠାଇବାକୁ ସାହସ କରି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କରାଚୀ ତଥା ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ି ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ମାକ୍ରାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ
ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଗତ ସାତ ମାସ ଧରି ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗରରେ ହାଇ-ଟେମ୍ପୋର ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇ ଆସୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଦୀପାବଳି ରାତିରେ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଆଡମିରାଲ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର "ମନ୍ କି ବାତ୍" ଭାଷଣରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୌସେନାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ନୌସେନାର ବହୁ-କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସଫଳତା
ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ନୌସେନା ଦିବସ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଗତ ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଡମିରାଲ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନୌସେନା ୫୦,୦୦୦ ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା ପୂରଣ କରିଛି, ୫୨ ଜଣ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ୫୨୦ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନୌସେନା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ୧୧,୦୦୦ ଜାହାଜ-ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୪୩,୩୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳଦସ୍ୟୁ ବିରୋଧୀ ମିଶନରେ ୪୦ଟି ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୧୩୮ଟି ଜାହାଜ ବିଭିନ୍ନ ମିଶନରେ ସକ୍ରିୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ନୌସେନା ୭,୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ହାଉଥି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ମାନବିକ ସହାୟତାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ, INS ଉଦୟଗିରି ଏବଂ INS ସୁକନ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶନ ପାଇଁ ନୌସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଆଡମିରାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନୌସେନା ନୌବାହିନୀରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ୧୨ଟି ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା INS ଉଦୟଗିରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୧୦୦ତମ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା।
ଆଡମିରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବେ ବି କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାହାଜ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ହେଉ, ଲୋହିତ ସାଗରରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ହେଉ, ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଧରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଅଭିଯାନ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି