କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ଏବେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଂପର୍କକୁ ନେଇ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାନ୍ତର ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ହୋଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ପୀଡିତା ଇଶିତା ମଲ୍ଲିକ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଦେବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ କାଞ୍ଚରାପଡ଼ାରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମୟକ୍ରମେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଂହ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଏକା ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କଲେଜ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଘରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ।"