ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବସ, ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ବିମାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ସର୍ବଦା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଅପେକ୍ଷା ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକ ସଫାସୁତୁରା ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପ‌ାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟସମୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତି। ‌

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ନିକଟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Hello @NichaniAnand, hygiene and passenger experience are top priorities for us, thus, we've positioned dedicated shoe trays adjacent to all of the X-rays for ease. pic.twitter.com/hcoRgmsRLl

— BLR Airport (@BLRAirport) August 12, 2024