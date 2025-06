ମୃତ ପୁଅର କବର ପାଖରେ ଏମିତି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ବାପା । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅର ଶବ ଉଠିଛି ଆଉ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ବାପା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲେ । ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଧର୍ଯ୍ୟର ପାହାଡ, ଧସି ଯାଇଛି ସବୁ ସାହସ, ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହର ନଈ । ପୁଅର କବର ପାଖରେ ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଇଁ କଇଁ... ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ।

The greatest pain a father can endure is to cremate his own child, a grief that defies time, reason, and healing.



Lakshman refuses to leave the grave of his 20 yr old son, Bhumik, who died in the Bengaluru stampede. Buried on a small plot of land in their native village in…