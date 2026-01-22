ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ, ‘ଭାରତ ଗାଥା: ଶ୍ରୁତି, କୃତି, ଦୃଷ୍ଟି’ କାହାଣୀ କହିବା କଳାରେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହି ମେଢ଼ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ମିଡିଆ ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଏହାର ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନବସୃଜନ ସହିତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ।
ଶ୍ରୁତି ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ମୌଖିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ବରଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର କରୁଥିବାର ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ଓମ୍ ର ମହାଜାଗତିକ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ-ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଭାରତର ବୌଦ୍ଧିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆକାର ଦେଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ସିନେମା, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଭିଣ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମେରା, ଫିଲ୍ମ ରିଲ୍, ସାଟେଲାଇଟ୍, ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ଆକାର ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପିଢ଼ିର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସାରଣୀଟି ଏଆଇ, ଏଭିଜିସି-ଏକ୍ସଆର ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯାହା ନିମଜ୍ଜିତ କାହାଣୀ କହିବା ଆଡକୁ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବ।