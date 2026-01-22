ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ଭୋଜଶାଳାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ନୂତନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ଓ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ଉଭୟ ଭୋଜଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏକାଠି ପୂଜା-ନମାଜ ପାଠ
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ତେବେ ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ।
ନମାଜ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ଏମ୍. ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଜାନୁଆରି ୨୩ରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ନମାଜ ପାଠ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଉ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଜୈନ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏଭଳି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିତବଲା। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କହିଲେ?
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ (ଏଏସ୍ଜି) କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଉ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଦିନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମାଜ ପାଠ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ଜାରି ରହିପାରିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
