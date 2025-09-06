ମୁମ୍ବାଇ: ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଛଗନ ଭୁଜବଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଜାଟ ଏବଂ ପଟେଲ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ଉଠାଇବେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଗେଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ଏବେ ମରାଠା ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କୁନୱୀ ହୋଇଯିବେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଓବିସି କୋଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ?
ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ ପାଟିଲ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛଗନ ଭୁଜବଳ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଜବଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଭୁଜବଳ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗେଜେଟିୟର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ମୀ ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସମାନ ଦାବି ଉଠିପାରେ। ସମ୍ପ୍ରତି, ସରକାର ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ କୁନୱୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗେଜେଟିୟର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜରାଙ୍ଗେଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓବିସି ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ମରାଠାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଭୁଜବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜିଆର)ରୁ 'ଯୋଗ୍ୟ'ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜରାଙ୍ଗେ ପାଟିଲ ଭୁଜବଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ 'ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା' ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଓବିସି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ୧୮୮୧ ମସିହାରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗେଜେଟିୟର ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି।
ଜରାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ, ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ୧୮୮୧ ମସିହାରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବେ ବି ଏହାକୁ ଦାବି କରିନାହିଁ। କାରଣ ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମାଜ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ହଠାତ୍ 'ବିଶେଷଜ୍ଞ' ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଜିଆରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ମରାଠାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖିଛନ୍ତି। ଜିଆରର ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାଇଲି, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
