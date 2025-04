ଟୋକିଓ: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ । ମ୍ୟାମାର ପରେ ଜାପାନରେ ଭୂକମ୍ପର ଜୋରଦାର ଝଟକା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୦ ଥିବାବେଳେ ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୪ ବେଳେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜାପାନର କ୍ରୁଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

EQ of M: 6.0, On: 02/04/2025 19:34:00 IST, Lat: 31.09 N, Long: 131.47 E, Depth: 30 Km, Location: Kyushu, Japan.

