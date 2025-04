ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ(ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏବି)କୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ‘ର’ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ ଜୋଶୀଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡରେ ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁସେନା କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ପିଏମ୍ ସିହ୍ନା, ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ସେନା କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏକେ ସିଂହ ଏବଂ ରିଅର ଆଡମିରାଲ ମଣ୍ଟି ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ସାମରିକ ସେବାରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ବର୍ମା ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂହ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବାର ଦୁଇଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ସାତ ଜଣିଆ ବୋର୍ଡରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଫଏସ ବି ଭେଙ୍କଟେଶ ବର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।



ଆଲୋକ ଜୋଶୀ (ଅଧ୍ୟକ୍ଷ): ପୂର୍ବତନ ‘ର’ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ଏଐନଟିଆରଓ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜୋଶୀ ୧୯୭୬ ବ୍ୟାଚ୍ ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କର ନେପାଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁଇନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଏ.କେ. ସିଂ: ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ସେନା କମାଣ୍ଡର, ଯାହାଙ୍କର ସାମରିକ ରଣନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।

ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ପିଏମ୍ ସିହ୍ନା: ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ସେନା କମାଣ୍ଡର, ବାୟୁସେନା ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ରଣନୀତିର ବିଶେଷଜ୍ଞ।

ରିଅର ଆଡମିରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ମଣ୍ଟି ଖାନ୍ନା: ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୀତିରେ ଗଭୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ।

ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ବର୍ମା: ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ମନମୋହନ ସିଂହ: ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ବି ଭେଙ୍କଟେଶ ବର୍ମା: ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ, କୂଟନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ।

The Government has revamped the National Security Advisory Board.



