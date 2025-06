ୱାଶିଂଟନ/ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରି ଇରାନର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଅପ୍ରବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ କହିଛି ଯେ, ସେ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପରମାଣୁ ଲିକେଜ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।



ଇରାନର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଫୋର୍ଡୋକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ଫୋର୍ଡୋକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତଳ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୋମ୍ କାଉଣ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫୋର୍ଡୋ ପରମାଣୁ ସୁବିଧାର ଜଣେ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରବିବାର ରାତିରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ଗତ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲା।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ଏହା ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କି? ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ବୋମା ପକାଇଥିବା ଫୋର୍ଡୋ ସ୍ଥାନରୁ ୟୁରାନିୟମ ହଟାଇସାରିଥିଲା।

Foreign Minister, Islamic Republic of Iran, Seyed Abbas Araghchi posts on 'X': "The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear… pic.twitter.com/FXwNioaMZU

Iran’s Atomic Energy Organisation released statements following the attacks on the Nuclear Facilities, posts Iran's Embassy in India on 'X'.



"Following the brutal attacks by the Zionist enemy in recent days, early this morning, the country’s nuclear sites in Fordow, Natanz, and… pic.twitter.com/AJbFDQhJVo