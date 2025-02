ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଫେବ୍ରୁଆରି ୯ ତାରିଖରୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ନମ୍ମା ମେଟ୍ରୋକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି କାରଣରୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଫେବ୍ରୁଆରି ୯ ତାରିଖରୁ ୧୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଟିକେଟ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ବିକଳ୍ପ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସାଂସଦ ପିସି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭୁଲ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ, ଯାହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।

ପିସି ମୋହନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନମ୍ମା ମେଟ୍ରୋର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏଥି ପାଇଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Karnataka Congress' government’s mismanagement has deeply harmed Bengaluru Metro, causing a loss of over 6.26 lakh passengers since the fare hike on February 9. pic.twitter.com/02Z6NOxkcK