କୋଲକାତା: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ରୋମାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦଳ ସେଠାରେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଏକଦିବସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତା ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ୩୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଏହା ଆୟୋଜନ କରିବ। ୧୯୯୦-୯୧ରେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ହେବ। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶ ୨୦୨୭ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ । ଯାହା ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ହେବ। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି) ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ତଥ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିସି ପ୍ରାୟୋଜକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍‌ର ୨୦୨୩ ସଂସ୍କରଣ ମିଳିତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୭ ସଂସ୍କରଣ ସମୟରେ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ୬ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଉଭୟ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ୧୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ।

ଏଥି ସହିତ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ୧୫ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ୨୦୨୬ରେ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍‌ର ଚାରୋଟି ସଂସ୍କରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ।

