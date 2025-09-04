ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ- 'ସମୟୋଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା, ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥର ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଠ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣ ହେବ।'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଜିଏସଟି ଆହୁରି ସରଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଏସଟି ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ହାର ବାକି ଅଛି, ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସଟି ର ନୂତନ ହାର ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ... ସୋମବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଜିଏସଟିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଜିଏସଟି -୨ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଡୋଜ୍।