ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିହାର ପରି, ସାରା ଦେଶରେ ଏସଆଇଆର ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କମିସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ବିହାରରେ ମୋଟ ୨୪୩ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟସୀମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଦଳ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିହାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଟନାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥା, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ (ଏସପିଏନଓ) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ (ସିଏପିଏଫ) ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଏବେ ୧୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (ବିଏଳଓ)ମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜମା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭୋଟରମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଏକ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ୧୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୦୦% ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଇଭିଏମ୍ରେ ଏବେ କଳା ଏବଂ ଧଳା ବାଲଟ୍ ପେପର ବଦଳରେ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ବାଲଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ।