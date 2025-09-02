ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଘଟଣା: ୪ରେ ବିହାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ଏନଡିଏ

ପାଟନା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଶାଳୀକ ଟିପ୍ପଣୀର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏନଡିଏ ବିହାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏନଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯେପରି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ତାହା ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏନଡିଏର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଦଳ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୟାନର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବେ।
ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ଦର କମାଣ୍ଡ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ,ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ରିଜଭିକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ରେ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ରିଜବି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ କିମ୍ବା ତେଜସ୍ୱୀ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଜାଣି ଶୁଣି ବିରୋଧୀ ଏଭଳି କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେପି। ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ବିହାରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଭିଡିଓ କନଫରରେନ୍ସଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ।
"ମା’ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱ, ମା’ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କାର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ନା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି, ନା ବିହାରର କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଏହା କଳ୍ପନା କରିଥିବେ, ନା ଭାରତର କୌଣସି ନାଗରିକ ଏହା ଭାବିଥିବେ" ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "Mother is our world. Mother is our self-respect. I had not even imagined what happened a few days ago in this tradition-rich Bihar. My mother was abused from the stage of RJD-Congress in Bihar... These abuses are not just an insult to… pic.twitter.com/POPJbGFGqt— ANI (@ANI) September 2, 2025
ମନରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଏବେ ମୋ ମାଆ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମାଆଙ୍କର ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ରାଜକୁମାରମାନେ ଜଣେ ଅବହେଳିତ ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସଂଘର୍ଷର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଚାମଚ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିହାରରେ ସେମାନେ ହିଁ କ୍ଷମତା ହାତେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଅବହେଳିତ ମାଆର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅପଶବ୍ଦର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ନୀଚ (ଘୃଣ୍ୟ), କେତେବେଳେ ସାପ ତ କେତେବେଳେ ମୋତେ 'ତୁ' କହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ "ତୁ" ବୋଲି କହିଥିଲେ।