ପାଟନା: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାତରୁ ଯିବା ପରେ ରବିବାର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ଘର ଖାଲି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ବୀ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଜସ୍ବୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଟ୍ୟାପ୍, ସୋଫା, ଏସି ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଶତ୍ରୁଧନ କୁମାର ।

#BreakingNews: Fresh charges hit Tejashwi Yadav; BJP claims that he took away taps & other fittings from his government residence. Dy CM Samrat Choudhary's PA makes shocking claims



