ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିହାର (BIHAR Election) ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ (INC) ପକ୍ଷରୁ ୩ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୩ୟ ତାଲିକାରେ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୫୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ।
ଦଳ ନାରକଟିଆଗଞ୍ଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶାଶ୍ୱତ କେଦାର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କିଶନଗଞ୍ଜ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ମହମ୍ମଦ କମରୁଲ ହୋଡାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। କସବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଆଲମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋହନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୟା ସହରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରର ୫୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ୪୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକାରେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ କୁଟୁମ୍ବା ଆସନରୁ ରାଜ୍ୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ରାଜେଶ ରାମ ଏବଂ କଡୱାରୁ ସିଏଲପି ନେତା ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରଜେଡି ସମେତ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।