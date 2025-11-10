ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ନୀରବତା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଫଳ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।। ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୨ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା।
ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସମୁଦାୟ ୧,୩୦୨ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩୬ (ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ) ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ୪୫,୩୯୯ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩.୭୦ କୋଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧.୯୫ କୋଟି ପୁରୁଷ ଓ ୧.୭୪ କୋଟି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ୧୨୨ଟି ଆସନରୁ ବିଜେପି ୪୨ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଜେଡି ୩୩ଟି, ଜେଡିୟୁ ୨୦ଟି, କଂଗ୍ରେସ ୧୧ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ୫ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୫ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଡିୟୁ ଓ ଆର୍ଜେଡି ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ୧୨୨ଟି ଆସନରୁ ସେମାନେ ୮୦ଟିରେ ଜିତିଥିଲେ।
ପାଟନା, ୯/୧୧: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୨ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିହାରର କେନ୍ଦ୍ର, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଏହିସବୁ ଆସନ ଏଥର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତିରହୁତ, ସରନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମିଥିଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ଶେଓହର, ସୀତାମଢି ଓ ସରନ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେଡିୟୁର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଗଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୟା, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ନୱାଦା, ଜହାନାବାଦ ଓ ଅରୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସର ବେଶି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ଆରାରିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ ଓ କଟିହାର ଭଳି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨୪ଟି ଆସନ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ବିହାରର ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେତାମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଉଗ୍ରବାଦ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଭୋଟର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି।
୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଆଠଟି ସୀମାଂଚଳ ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଜେଡିୟୁ ଚାରିଟି, କଂଗ୍ରେସ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଓ ଆର୍ଜେଡି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାରିଜଣ ବିଧାୟକ ପରେ ଆର୍ଜେଡିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବିହାରର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଡିର ଯାଦବ ଭୋଟର ଆଧାରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ଅଣ-ଯାଦବ ଓବିସିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବ। ତା’ପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରା, ବକ୍ସର ଓ ରୋହତାସ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଙ୍ଗମେକର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।