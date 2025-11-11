ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ଯୋଗୁ ବିଳମ୍ବରେ ମତଦାନ

ପାଟନା: ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୨୨ ଆସନରେ ୧,୩୦୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୪.୫୫% ମତଦାନ, ୪ ବୁଥରେ EVM ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣରେ ୧୫.୦୪% ରେ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପରନ୍ ୧୪.୧୧% ରେ, ଶିବହାର, ସୀତାହାରୀ ୧୩.୪୯% ରେ, ମଧୁବାଣୀ, ସୁପଲ୍, ଆରାରିଆ, କିଶାନଗଞ୍ଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣିୟା, କାଟିହର, ଭାଗଲପୁର ୧୩.୪୩% ରେ, ବଙ୍କା, ଜାମୁଇ ୧୫.୭୭%, ନାୱାଡା, ଗୟାଜୀରେ ୧୫.୯୭% ମତଦାନ ହୋଇଛି।
ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ଯୋଗୁ ବିଳମ୍ବରେ ମତଦାନ
ବାଙ୍କାର କାଟୋରିଆର ୭୬ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁ ଭୋଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କିଶନଗଞ୍ଜର ୨୯୯ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁ ୪୫ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗାବାଦର ଓବ୍ରାର ଦୌଦନଗର ବୁଥ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁ ୪୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଜୁମୁଇର ଚକାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୩୦୧ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁ ୪୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ୧୩୦୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିହାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ୧୩୦୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୬୫ ପୁରୁଷ, ୧୩୫ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସିକନ୍ଦ୍ରାରୁ ଏହି ୧୨ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ଝଞ୍ଜାରପୁରରୁ ନୀତିଶ ମିଶ୍ର, ଫୁଲପାରସରୁ ଶୀଲା ମଣ୍ଡଳ, ଛତାପୁରରୁ ନୀରଜ କୁମାର ସିଂହ ବବଲୁ, ହରସିଦ୍ଧିରୁ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ପାସୱାନ, ସିକଟିରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ, ଧାମଦାହାରୁ ଲେସି ସିଂହ, ଅମରପୁରରୁ ଜୟନ୍ତ ରାଜ, ଗୟା ଟାଉନରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମ କୁମାର, ଚକାଇରୁ ସୁମିତ କୁମାର ସିଂହ, ଚୈନପୁରରୁ ଜମା ଖାନ, ବେଟିଆରୁ ରେଣୁ ଦେବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ସିଲ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ଶିବହାର, ସୀତାମାଢ଼ି, ମଧୁବନୀ, ସୁପୌଲ, ଆରାରିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, କଟିହାର, ଭାଗଲପୁର, ବାଙ୍କା, ଜାମୁଇ, ନୱାଦା, ଗୟା, ଜେହାନାବାଦ, ଅରୱାଲ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ରୋହତାସ ଏବଂ କୈମୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୨ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ମତଦାନ ହେଉଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ମତଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୀମାକୁ ୧୧ ନଭେମ୍ବର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
