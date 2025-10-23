ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ (BIHAR ELECTIONS) ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏନଡିଏ (NDA) ନେତାମାନେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଆରଜେଡି ଏବଂ ଲାଲୁ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଭଲଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲୁ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ।
କଣ କହିଲେ ସମ୍ରାଟ ?
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲାଲୁଜୀ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବାର ବିହାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି।"
ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ନୀତୀଶ ସରକାର
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ବିହାରରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆରଜେଡି କେବଳ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଓ ପରିବାରବାଦରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ।
