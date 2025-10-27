ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ- ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ୪ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହଲଗାଓଁ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପବନ ଯାଦବ, ବାହାଦୁରଗଞ୍ଜ ଆସନରୁ ବରୁଣ ସିଂହ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଆସନରୁ ଅନୁପ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ବରହରା ଆସନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାନ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ୪ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର

ବିଜେପି ବିହାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏକ ଅଧିକାରିକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତାମାନେ ଦଳୀୟ ନୀତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧୀ ରହିବା ସହିତ ସଂଗଠନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏଭଳି ଅନୁଶାସନହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।’

କେହି ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁନ୍ତି

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାମାନେ ଅନେକ ଆସନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି  ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ କେହି ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁନ୍ତି।

