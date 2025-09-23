ପାଟନା:ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେଡିୟୁର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଜନ ସୂରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ)ଙ୍କୁ ୧୦୦ କୋଟିର ମାନହାନି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନୋଟିସ୍ରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ୨୦୦ କୋଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭ୍ରାମକ । ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ହତାଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ସମନ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଟନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଝିଅ ଏବଂ ସମୁଦୁଣୀ ମାନବ ବୈଭବ ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। ଯାହାର ମାଲିକାନା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଂସଦ ଝିଅ ଶାମ୍ଭବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଶାଶୁ ଅନିତା କୁନାଲଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପିକେଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ବିହାରରେ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମି କିଣା ଓ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପିକେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପାଟନାର ବିକ୍ରମରେ ୨୩ କାଠା ଜମି କିଣାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଝିଅ, ସାଂସଦ ଶାମ୍ଭବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ₹୩.୪ ମିଲିୟନରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଦେୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ପିକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆୟକର ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ, ଏହି କାରବାରକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ୨.୫ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଜୁନ୍ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶାମ୍ଭବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଟିକେଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ, ଶାମ୍ଭବୀ ଚୌଧୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ)ରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ସମସ୍ତିପୁର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଜିତିଥିଲେ।