ପାଟନା: ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ଇସିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିବରଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୯୮.୨% ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଠ ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ୧.୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଜମା ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ରହିଛି। ଇସିଆଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜମା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଭୋଟରମାନେ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜମା କରି ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ।
ବିହାର ଏସ୍ଆଇଆର୍: ୯୮.୨% ଭୋଟରଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଗ୍ରହଣ
ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ଇସିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିବରଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୯୮.୨%...
ପାଟନା: ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ଇସିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିବରଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୯୮.୨% ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଠ ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ୧.୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଜମା ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ରହିଛି। ଇସିଆଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜମା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।