ନାଗପୁର: ନାଗପୁରରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନଟି ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପାଇଲଟ୍ ନାଗପୁରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ।

ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନରେ ୨୭୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।

ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବିମାନଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଓ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ।


ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପରେ, ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆବିଦ ରୁହିଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଗୋର ନାଗପୁର-କୋଲକାତା ବିମାନ ନମ୍ବର ୬ଇ୮୧୨ ପକ୍ଷୀ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଆମେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପଛରେ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିମାନ ଶିଳ୍ପରେ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଇଞ୍ଜିନରେ ଫସି ରହିବା ଯୋଗୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ବିମାନର ଉଡ଼ାଣକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ।


ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୭୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ।

ସେତେବେଳେ ରାଞ୍ଚିର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର.ଆର.ମୌର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ରାଞ୍ଚି ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ରୁ ୪,୦୦୦ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ, ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା।

