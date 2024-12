ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ନକରି ଅପମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ସେୟାର କରି ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବୀୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ।

ଅମିତ ମାଲବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜୁଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଏଣେତେଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସାବଧାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Rahul Gandhi can’t hold his attention for even 50 seconds and he had the audacity to make an absolutely distasteful comment on the President of United States. pic.twitter.com/TAesrKmrmS