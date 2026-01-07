ମୁମ୍ବାଇ: କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜେପି ଥାଣେର ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦରେ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନାର ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶି କ୍ଷମତା ଖୋଜି ବାହାରିଛି। ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଅମ୍ବରନାଥରେ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି।
ଆକୋଲାର ଆକୋଟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ,ବିଜେପି ଅସଦ୍ଦୁଦିନ ଓୱାଇସିଙ୍କ ଦଳ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (AIMIM)ର ସମର୍ଥନ ପାଇଛି। ବିଜେପିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଐତିହାସିକ, ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍
ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦର ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ "ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମେଣ୍ଟ" ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ବହୁମତ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି।
ଅମ୍ବରନାଥ ବିକାଶ ଆଘାଡି
ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦରେ ବିଜେପିର ତେଜଶ୍ରୀ କରଞ୍ଜୁଲେ ମେୟର ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ୧୪, କଂଗ୍ରେସ ୧୨ ଏବଂ ଏନସିପି (ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ)ର ୪ ଜଣ ସମେତ ୩୨ ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଫଳରେ ବିଜେପିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିଯିବ। ଏହି ମେଣ୍ଟର ନାମ "ଅମ୍ବରନାଥ ବିକାଶ ଆଘାଡି" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି।
ସିନ୍ଦେ ସେନାର ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ
ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଶିବସେନା ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିବସେନା ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ "ଅଭଦ୍ର ୟୁତି ମେଣ୍ଟ" ବୋଲି କହିଛି। ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକ ବାଲାଜୀ କିନିକର କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ଶିବସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି କଲା ଖଣ୍ଡନ
ସିନ୍ଦେ ସେନା କହିଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିଜେପି ଆଜି ଥାଣେର ଅମ୍ବରନାଥରେ ପୌର ପରିଷଦରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛି। ଶିବସେନା ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭୁସିଥିବା ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ବିଜେପି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଲାବରାଓ କରଞ୍ଜୁଲେ ପାଟିଲ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଗତ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡିତ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମେଣ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଆନ୍ତା।
ସିନ୍ଦେ ଶିବସେନା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଏକ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇ ନଥିଲେ। ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ମେଣ୍ଟ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଅମ୍ବରନାଥରେ ଏହି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମେଣ୍ଟ ଅଯଥା ନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।