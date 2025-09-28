ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ରାୟବରେଲିର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଦାଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଲେହ ପ୍ରତିବାଦରେ ନିହତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଏକ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 

Advertisment

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲଦାଖ ହିଂସା ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ବୋହୂ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ରାହୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲାଦାଖର ଲୋକ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଲଦାଖବାସୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏବଂ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜେଲ୍‌ରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି।

ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର। ହିଂସା ବନ୍ଦ କର। ଧମକ ବନ୍ଦ କର। ଲଦାଖକୁ ଏକ ସ୍ୱର ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ସୂଚୀ ଦିଅ। ଏବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ଲଦାଖକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲେହରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଆରପିଏଫ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହିଂସାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଏକ୍ସରେ ଏକ  ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି, ଦେଶର ଛାତ୍ର, ଦେଶର ପିଢ଼ି ଜେଡ୍ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ବନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜେନେରେସନ ଜେଡ୍ କିମ୍ବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା।