ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ" ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ମକଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଶାହଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶକୁ ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି "ସ୍ୱଦେଶୀ ବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର" ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମିତ ଶାହ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, କାହିଁକି ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସୀମା ଦେଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟି ନଥାଏ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ବିବୃତିର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରି ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ବୋଲି କହିଛି।
He is an indigenously developed WMD - Weapon of Mass Disinformation - as well as a WIMP - Weapon of Intimidatory Mass Polarisation https://t.co/EmldBC2znR— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 11, 2025
କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଗଣବିନାଶକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମଟି, 'ଜନ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଅସ୍ତ୍ର' ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, 'ଭୟପ୍ରଦ ଗଣ ଧ୍ରୁବୀକରଣର ଅସ୍ତ୍ର'।" ରମେଶ ଶାହଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ବିନାଶକ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ମିଡିଆ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପବନ ଖେରା ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଖେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶାହ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅନୁପ୍ରବେଶର ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଜନକ।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଖେରା କହିଛନ୍ତି, "୨୦୦୫ ରୁ ୨୦୧୩ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ୮୮,୭୯୨ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ୧୧ ବର୍ଷର ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦,୦୦୦ ରୁ କମ୍ ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ଖାଲି ମାଠିଆ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରେ।"