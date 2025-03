ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଇଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶର ୩୨ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମୁସଲମାନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯିବ। "ସୌଗାତ-ଏ-ମୋଦୀ" ନାମରେ ନାମିତ, ଏହି ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ ମସଜିଦମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥି ପାଇଁ ୩୨,୦୦୦ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ୨୦୦ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଙ୍କୁ 'ସୌଗାତ-ଏ-ମୋଦୀ' କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କୁମାର ଗୌତମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନର ଗାଲିବ ଏକାଡେମୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହିପରି ୧୦୦ଟି ଉପହାର ପ୍ୟାକ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାଧିକାରୀ ମସଜିଦ କମିଟି ସହାୟତାରେ ଏକ ମସଜିଦରୁ ୧୦୦ ଜଣ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ "ସୌଗାତ-ଏ-ମୋଦୀ" କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

