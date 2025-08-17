ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଟନି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୟରାଘବଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଓଲଟା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜୟରାଘବଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକାକୁ ଓଲଟା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ତଥାପି, ବିଧାୟକଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ତୁରନ୍ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ତଳକୁ କଢ଼ାଯାଇ ପୁଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ ଏହି ମାମଲାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ ଡିଏମଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଓଲଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ବିଧାୟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତିସେଲେଖିଛନ୍ତି୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବିଜୟରାଘବଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ବାନ୍ଧିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବୋଧହୁଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ପତାକାକୁ ଓଲଟା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ପତାକାଟି ଗୋଲ ଆକାରରେ ବାନ୍ଧାଯାଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ ପତାକାଟି ଓଲଟା ଥିବାଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପତାକାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଜାତୀୟ ପତାକା ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ, ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଅବହେଳା ଯେପରିନହେବସୂଚନନାଯୋଗ୍ୟ, ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ ବିଜୟରାଘବଗଡ଼ର ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି।

