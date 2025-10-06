ମାଲଦା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ନାଗରକାଟାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ମାଲଦା ଉତ୍ତରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଖଗେନ୍ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପଥରମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉପୁଜିଥିବା ଏହି ହିଂସାରେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ କରିଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପଶ୍ଚିମଙ୍ଗର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ମିରିକ-ସୁଖିଆପୋଖରୀ ରାସ୍ତା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପାହାଡିଆ ବସତିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଇନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।