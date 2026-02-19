ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଖୁବ୍ ସରଗରମ୍ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ଏମ୍ ନରବଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇ ସଂସଦ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ବାଧୀକର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଲୋକସଭାରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ସ୍ବାଧୀକର ସମିତି ରହିଛି ନା ଏଥିକ୍ସ କମିଟି (ଆଚରଣ ବିଧି ସମିତି) ରହିଛି।ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି କରିବାସହିତ ରାହୁଲ ମିଥ୍ୟା କହି ସଂସଦକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦୁବେ ଏକ ସ୍ପତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।
ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସ୍ବାଧିକର କମିଟି, ଆଚରଣ ବିଧି କମିଟିକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ କି ସିଧାସଳଖ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକସଭାରେ ସ୍ବାଧୀକର ସମିତି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ୧୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ସଦନ ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ବାଧୀକର ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ଅବମାନନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସଦନର ଅବମାନନାର ତଦନ୍ତ କରେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ କରେ। ଦ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଲୋକସଭାର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ତଥା ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପି ଡି ଟି ଆଚାରୀ ଏହି କମିଟି ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ପରି ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ ଗଠନ କରାଯାଏ, ତା''''ପରେ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ସମିତି ଗଠନ ବିନା ସ୍ବାଧୀକର ଭଙ୍ଗ ମାମଲା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବହାରିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପାରିସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଗୃହରେ ଗଭୀର ହେଉଥିବା ଫାଟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଦ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ବାଧୀକର କମିଟି ଗଠନ ନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଆଚରଣ ବିଧି ସମିତି ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସରକାର ପିଟିସନ୍ସ କମିଟି, ଅଧସ୍ତନ ଆଇନ କମିଟି ଏବଂ ସରକାରୀ ଭାଷା କମିଟି ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି।
