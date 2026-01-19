ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିକୁ ସାଂଗଠନିକ ଏକତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
୫,୦୭୮ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କଲେଜ
୫,୦୭୮ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କଲେଜର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମତି ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦଳ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ତଥାପି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରି ୧୯ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରି ୧୯ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ୬ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଜାନୁଆରି ୧୯ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜାନୁଆରି ୨୦ ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଦଳର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ।
ବିଜେପି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ କଲେଜର ଯେକୌଣସି ୨୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଓ ଅତି କମରେ ତାଙ୍କର ୧୫ ବର୍ଷର ସଦସ୍ୟତା ଥିବ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଏପରି ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବା ଉଚିତ।
