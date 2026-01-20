ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁ ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ରହିଛି। ସେସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ଗତ ଦଶନ୍ଧିର ବିଜେପିର ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ଆହ୍ବାନ । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗକୁ ଜୟ କରିବା ଓ ବିଦ୍ୟମାନ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଳି ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଦଳ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ତଥା ସହଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଜେପି ଦଳର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ବିଜେପି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୧୪ କୋଟି ସଦସ୍ୟ ସହିତ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ପାଲଟିଛି। ବିଜେପି ଏକା କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ତଥାପି,ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦୁର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିତିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆସାମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ସେଠାରେ ନିଜକୁ ନିଜର ପାଦ ଥାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଜୟର ପଥ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ, କମ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ବାଚନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିଚାଳନା କରିବା ଏକ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେବା ପରେ, ସେ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଆସାମ ଗସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
କେରଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ନାହିଁ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପି ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଟିଡିପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତଥାପି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହିଁ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୧୭ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜେପି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଛି। କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଜଣେ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଓ ଜଣେ ମେୟରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ବିଜେପିକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି
ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ତାମିଲନାଡୁରେ, ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଏକାକୀ ଛିଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ସମର୍ଥନରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ଦଳ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇର ମୁକାବିଲା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ଏହା ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆସାମ ଓ ତ୍ରିପୁରା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏନଡିଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ସରକାର ତଥା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।
କ୍ଷମତା ଓ ସଂଗଠନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା
ବିଜେପି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ, ଦଳକୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂଗଠନିକ ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନୂତନ ଓ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଆଣି ଏକ ପିଢ଼ିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂଣ୍ଈର୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦଳର ମୂଳ ବିଚାରଧାରା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଏହା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଓ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସନ୍ତୁଳନ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଲଟିବ।
