ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଲା ବାଣ କାରଖାନା । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୨୯ରୁ ଅଧିର ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି । ପଞ୍ଜାବ ମୁକ୍ତସର ସାହିବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ।

#WATCH | Punjab | Several workers are feared trapped after a blast at a firecracker factory in Sri Muktsar Sahib late last night. The rescue operation is underway.



