ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (ସିଆରପିଏଫ) ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାଧୂଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେପରି କିଛି ମିଳି ନ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିଣୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିଆରପିଏଫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ଆସିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୫୦ ବେଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା, ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାନ୍ଥର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଟିମ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି।

ରୋହିଣୀ ଡିସିପି ଅମିତ ଗୋଏଲଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣର ମୂଳ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ସ କ’ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, ରବିବାର ସକାଳ ୭ଟା ୪୭ ସମୟରେ ପିସିଆର ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ରୋହିଣୀର ସେକ୍ଟର ୧୪ ସିଆରପିଏଫ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏସଏଚଓ, ପିଭି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସିଆରପିଏଫ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା।

